После выхода документальной ленты "Madam X" об одноименном 14-м студийном альбоме певицу сняли в новом образе.

Поп-икону Мадонну, которая ошеломила фанатов откровенной съемкой в образе мертвой Мэрилин Монро, в сети обвинили в эстетизации самоубийства, ведь певица снялась обнаженной, делая вид погибшой кинозвезды.

Об этом в Twitter написал Майк Сингтон.

"По какой-то больной и жуткой причине Мадонна решила воссоздать ложе смерти Мэрилин Монро. Черно-белые фото – это на самом деле спальня Мэрилин Монро, где она умерла", – написал Сингтон.

Известно, что фотограф Стивен Кляйн вдохновлялся на съемки, в частности, помещенными в книгу Берта Штерна "The Last Sitting" фотографиями Монро за шесть недель до смерти звезды кино.

По словам самого Кляйна, ему хотелось исследовать отношения между фотографом и его объектом.

"Дружбу, творческий процесс и то, как искусство может имитировать жизнь и наоборот. Мадонну поразила хрупкость Монро. Поэтому мы решили найти номер в отеле и попытаться зафиксировать связь между звездой и камерой, тайну и магию этого творческого взаимодействия", – сказал он в опубликованном в сети пресс-релизе.

Мэрилин умерла от передозировки в возрасте 36 лет.

В сети съемку Кляйна обвинили в эстетизации самоубийства. Некоторые пользователи отметили, что в книге Штерна посмертных фото Мэрилин не было.

Также фанатам не понравилась чрезмерный фотошоп звезды, что скрыл ее самобытную внешность: "Серьезная проблема – фотошоп, пластическая хирургия и фейковые фото для Instagram и глянцев. Я не против ботокса или пластики, мне 62 года... Хотя я никогда не делала этого, но думаю, что надо быть честным в этом, когда вы это делаете".

В свою очередь, ценители творчества Монро признались, что после того, как увидели смерть своей кинолюбимицы глазами Кляйна, прослезились и были расстроены.

"Это далеко не гламурная трагедия ради "лайков". У "The Last Sitting" не было фотографий Мэрилин на смертном одре, а многие из них были счастливыми и улыбчивыми", – отметил пользователь.

Сама Мадонна на замечания общественности не ответила.

Как писал УНИАН, съемки Мадонны в образе Мэрилин Монро для V Magazine были посвящены новому арт-проекту звезды Madam X.

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Автор: Виолетта Орлова