После выхода документальной ленты "Madam X" об одноименном 14-м студийном альбоме певицу сняли в новом образе.

Американская поп-икона Мадонна снялась в образе мертвой киноактрисы Мэрилин Монро для V Magazine.

На кадрах из новых съемок певица позировала в сексуальном корсете, чулках и меховой накидке. Прическу для Мадонны стилисты тоже подобрали, как у Монро.

Серия фотографий отражает как бурную жизнь голливудской киноактрисы с мужчинами и выпивкой, так и саму смерть звезды кинематографа.

На одном из фото американку полностью раздели и уложили на кровать спиной к камере под видом умершей Монро.

После выхода документальной ленты "Madam X" об одноименном 14-м студийном альбоме певицу сняли в новом образе. Через Мадонну авторы идеи хотели показать всю трагедию другой не менее яркой иконы – Мэрилин Монро.

На фотосессию вдохновил культовый фильм Берта Стерна о Мэрилин.

В разговоре с V Magazine Мадонна обсудила более чем 40-летнюю карьеру на сцене, источники вдохновения для "Madam X" и особенности характера, что помогли звезде выстоять в шоу-бизнесе.

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Автор: Виолетта Орлова