Звезда обсуждали выход документальной ленты о своем творчестве.

63-летняя поп-икона Мадонна продолжает смущать свою аудиторию провокационными поступками. На этот раз певица похвасталась подтянутыми ягодицами на шоу Джимми Фейлона.

Разговор Мадонны и Джимми был посвящен выходу документальной ленты об американской знаменитости "Madame X", во время которой певица призналась, что очень вдохновлялась творчеством писателя и активного борца за права человека Джеймса Болдвина.

После чего звезда заявила, что хочет обратить внимание публики. Мадонна встала с кресла и вдруг легла в коротком платье и фирменных сексуальных чулках на стол ведущего.

"О, боже! Остановите это! Остановите!"- отреагировал Джимми и пытался в шутку прикрыть ягодицы Мадонны собственным пиджаком.

Это знаменитость не остановило. Певица поднялась и задрала юбку на камеры – она обнажила ягодицы и продемонстрировала нижнее белье, устыдив ведущего.

Аудитории поступок поп-иконы, похоже, понравился, поскольку присутствующие зааплодировали. Она позже добавила: "Не хочешь ли ты поговорить по-взрослому?", всячески поощряя публику к еще большей реакции.

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Автор: Виолетта Орлова