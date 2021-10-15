Американская певица Мадонна трогательно поздравила старшую дочерь Лурдес с днем рождения. 14 октября ей исполнилось 25 лет.
Исполнительница опубликовала ролик о девушке в своем Instagram.
В записи Мадонна засветила редкие семейные кадры.
"Лурдес Мария. С того самого дня, как ты прибыла на эту землю, ты демонстрировала всем, кто оказывался на твоей орбите, небольшое шоу. Ты – динамит, окутанный плавлением. С днем рождения моя принцесса-бунтарка. Мир недостаточно большой, чтобы вместить любовь, которую я испытываю к тебе", – подписала певица ролик.
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