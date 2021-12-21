Дорн объяснил, почему живет в Киеве, а не уехал за границу.

Популярный украинский певец Иван Дорн заявил, что не хочет жить за границей.

Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой".

"Я так много раз примерял на себя жизнь за границей, но я понимаю: я не хочу там жить. Я буду жить здесь (в Киеве - УНИАН). Это моя страна. Мой менталитет. Здесь я чувствую себя свободным. Во всех остальных странах у меня нет такого ощущения", - рассказал Дорн.

На вопрос о том, что по его мнению самое классное в Киеве, артист ответил - люди.

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"Атмосфера свободы, какой-то даже беззаботности. Мне нравится (только, киевляне, правильно меня поймите!) определенно такая неряшливость такая: в плане архитектуры, разнообразий стилей, ухоженности и не ухоженности. Где-то он (Киев -УНИАН) выглядит, как рынок, при чем тех, 90-х, а в какой-то момент он - как европейская столица. Вот этот набор контрастов, мне кажется, тоже супер-сильная сторона. Поэтому Киев и называют "вторым Берлином" - именно из-за этой контрастности во всех этих нишах. Потому что, когда приезжаешь, допустим, в европейские столицы, — они все одинаковые: классные, развитые, все красиво, все ухожено, офигенно! Дай бог, чтобы и у нас так было в скором времени! Да уже так и становиться. Но есть какие-то моменты, которые все еще напоминают... Вот неряшливость такая. И мне это нравится! Вот эта свобода она заключается во всем. К примеру, стоят ларьки, а они не должны там стоять. Мы поставим какие-то торговые точки, повесим вывески, поставим парковочную штуку... Мы свободны! Мы хотим и делаем это где угодно! Это создает определенную атмосферу.... Кто-то может назвать это безобразием, но я называю это неряшливостью. Мне кажется, это наша характерная черта. Это как у людей: у кого-то есть родинка, у кого-то цвет волос, плешь на голове - это то, по чему ты можешь отличить одного человека от другого. Вот так и города", - рассказал Дорн.

Ранее, как писал УНИАН, Дорн заявил, что он украинский артист и распространяет культуру Украины за границей.

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