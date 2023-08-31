Многие из них даже не подозревали, что их избранники женаты.

Сердце не выбирает в кого влюбляться. Поэтому в жизни бывает так, что ты испытываешь чувства к человеку, который уже состоит в отношениях. Украинские знаменитости - не исключение. Рассказываем, кто из звезд встречался с женатыми мужчинами.

Ксения Мишина

В одном из интервью звезда сериала "Клятва врача" рассказывала, что имела отношения с женатым мужчиной. Однако долгое время она даже не догадывалась, что у него есть семья. Узнала она об этом только после того, как мужчина оставил супругу ради Мишиной. Актриса признается, что чувствует свою вину перед той женщиной и больше не хочет быть причиной чьей-то боли. К слову, с этим мужчиной Ксения рассталась.

Видео дня

Оля Полякова

Певица рассказывала, что познакомилась со своим будущим супругом Вадимом Буряковским, когда тот еще был женат. При этом мужчина очень быстро принял решение о разводе и начал строить отношения с Поляковой. В результате они создали крепкую семью и родили двоих прекрасных детей - Алису и Машу. Пара до сих пор вместе.

Злата Огневич

Певица Злата Огневич также состояла в отношениях с женатым мужчиной, однако, как признается знаменитость, о его статусе она не знала. По ее словам, для нее быть любовницей - табу. В результате они расстались. Девушка говорит, что часто выбирала в мужчинах эмоциональную незрелость.

Тоня Матвиенко

Певица Тоня Матвиенко в одном из интервью рассказала, что отбила своего супруга Арсена Мирзояна у его супруги. Она не обижается, когда ее называют разлучницей, так как не считает, что ей должно быть за это стыдно. Тоня признается, что действительно влюбилась в женатого мужчину и у нее хватило смелости признаться в этом публично.

Настя Каменских

Слухи о романе Насти Каменских и Потапа появились еще в то время, когда продюсер был женат на Ирине Горовой. Пара долгое время скрывала свои отношения, однако после того, как Потап развелся с женой, подозрения поклонников о его романе с певицей только усилились. И, действительно, в 2019 году пара сыграла свадьбу.

Ранее УНИАН назвал 5 украинских пар, закрутивших роман на съемках.

Вас также могут заинтересовать новости: