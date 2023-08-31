Они познакомились на съемочной площадке.

Часто бывает такое, что любовь в кино переростает в реальную жизнь. Так и произошло с некоторыми украинскими актерами. Они познакомились на съемках разных проектов и больше никогда не расставались.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик познакомились на съемках сериала "Клан ювелиров", где играли влюбленную пару. "Искра" пробежала между ними сразу, поэтому они поняли, что хотят быть вместе и в реальной жизни.

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В 2017 году они сыграли свадьбу. Первая свадьба была на Мальдивах, вторая - в Киеве, а третью они сыграли на свадебном фестивале. Вскоре у пары родился сын Андрей.

После 24 февраля 2022 года пара была вынуждена расстаться. Фединчик вступил в ряды ВСУ, а Денисенко начала заниматься волонтерской деятельностью. Они очень редко видятся из-за войны.

Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов

Звезда сериалов "Рысь", "Долгая дорога к счастью" и "Выбор матери" Анастасия Цымбалару связала себя узами брака с коллегой Григорием Баклановым, известным благодаря ролям в таких сериалах как "Поймать Кайдаша", "Ворожка" и "Сага".

Они поженились в 2021 году. Детей у пары пока нет. С начала полномасштабного вторжения они основали благотворительный аукцион. За счет собранных средств они приобрели кареты скорой помощи для ВСУ.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская неоднократно рассказывала, что изменяла с Борисюком своему экс-супругу Евгению Паперному. Однако женщина все же решилась на более глобальные перемены в жизни. Она рассталась с Паперным и начала строить отношения с Борисюком.

Вскоре она вышла за него замуж и родила ему дочь Анну, которая пошла по стопам звездных родителей и стала актрисой. Также у Сумской есть дочь от первого брака - Антонина. Известно, что девушка живет в России и молчит о большой войне на родине.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк также познакомились на съемочной площадке. Они вместе снимались в таких сериалах как "Бессмертник", "Ничто не случается дважды" и "Скорая помощь". В 2015 году стало известно, что они вместе не только на экране, но и в реальной жизни.

В 2019 году они поженились. Пара планировала строить дом, однако их мечты разрушила болезнь Тышкевич. Девушка долгое время страдала от головной боли. Она прошла много обследований, ей назначали лечение, но ничего не помогало. Сейчас Тышкевич живет на Бали, где пытается вернуть себя к жизни, а Томусяк остался в Украине.

Анастасия Иванова и Владислав Онищенко

Главная героиня сериала "Рысь" Анастасия Иванова вышла замуж за актера и музыканта Владислава Онищенко. Пара воспитывает сына, появившегося на свет в 2018 году.

Стоит отметить, что Онищенко не только талантливый актер, но и музыкант. Он является участником ZBSband, который победил в девятом сезоне шоу "Х-фактор". Их наставником была Настя Каменских.

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