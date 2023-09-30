Летом 12-летняя София проводила время с отцом, который поддерживает Украину, а теперь снова живет с матерью в РФ.

Скандальная певица Ани Лорак, которая не осудила путинский режим и продолжает выступать в РФ, устроила праздничный концерт в честь своего дня рождения. Артистка провела "сольник" и вывела на сцену свою единственную дочь.

12-летняя София стояла рядом с Лорак, пока та пела и принимала цветы. При этом девочка даже попыталась подпевать. Артистка поднесла к лицу дочери микрофон, а та старалась "попасть" в мелодию.

Помимо этого, Лорак вывела дочь на фотосессию к прессе. Девочка заметно нервничала, но при этом пыталась улыбаться. Заметно, что София подросла. Она снова изменила прическу и теперь носит удлиненное каре с осветленными прядями у лица. Также девочке остригли челку.

Для выхода на сцену София надела черное платье, а уже перед журналистами она позировала вместе с опальной певицей в брендовом джинсовом костюме.

Как выглядит дочь Лорак - фото

Ани Лорак вывела на сцену дочь - видео

На сцене скандальная певица, которая молчит о войне в Украине, решила петь не только свои треки на русском. Лорак вспомнила украинский язык. Судя по всему, так певица, как и другие путинисты, пытается подыгрывать пропаганде Кремля. Недавно в РФ выступала предательница Повалий, которая тоже спела на украинском, будто бы не понимая, как сейчас это выглядит.

Лорак поет на украинском языке - видео

Напомним, ранее Лорак заговорила о беженцах и благотворительности. Однако певицы решила отдавать деньги фонду, который крадет украинских детей.

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