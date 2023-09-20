Артистка взяла участие в пропагандистском концерте "Песни русского мира", при этом пела на украинском языке.

Скандальная певица Таисия Повалий, которая родилась и построила карьеру в Украине, но затем переехала в РФ и поддержала путинский режим в начале полномасштабной войны, устроила "шабаш" в Кремле.

Так, певица выступила на пропагандистском концерте "Песни русского мира", который покажут на росТВ 4 ноября, в "день народного единства". Повалий исполнила украинскую песню "Ти ж мене підманула". Вместе с ней выступил и Кубанский казачий хор, руководителем которого является фольклорист Виктор Захарченко, восхваляющий Путина и войну против Украины (еще в 2014 году он подписал открытое письмо с поддержкой кровавого диктатора).

Повалий танцевала и веселилась, она не скрывала улыбку. Певица, в репертуаре которой немало украинских хитов, не отказалась от них на фоне войны. При этом она "не брезгует" выступать и с народными песнями нашей страны.

Известно, что в этот раз на "шабаше" в Кремле, помимо Повалий, на сцену вышли и другие путинисты, такие как певец "Шаман", Лариса Долина, Николай Басков, Лев Лещенко и другие.

Напомним, недавно о Повалий гневно высказался ее бывший друг. Он рассказал, какой певица была в прошлом. При этом бывший друг не скрывал, что поведение артистки возмущает, ведь она открыто поддерживает войну, выдает фейки об Украине и не осудила путинский режим.

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