Предательница утверждает, что помогает детям.

Скандальная певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о войне и живет в РФ, высказалась о благотворительности на росТВ. Предательница заявила, что помогает детям.

По словам артистки, ее миссия - "служить людям". Лорак думает, что она "несет светлое". На фоне шуток украинцев о том, что певица донатит на ВСУ, она заявила:

"Для себя я давно выбрала направление — помощь детям, во-первых, я сама из школы-интерната, понимаю, как это тяжело. Сегодня страдают невинные дети, чьи родители являются беженцами, эти семьи остались без крова. Разве можно разделять? Чужих детей не бывает! Я вижу, что важны поддержка и любовь".

При этом Лорак отметила, что она уже ничего не боится. Певица утверждает, что пережила немало испытаний. Она добавила, что "умирала несколько раз".

"Позади столько жизненных испытаний, боли, предательства и еще столько всего, что кажется, я умирала несколько раз, поэтому ничего не боюсь. Если суждено, ты завтра можешь не проснуться, а если позволено просыпаться каждый день, то в этом есть смысл, значит, я нужна и моя миссия не закончена", - выдала предательница.

Напомним, ранее Лорак рассказала о тесной дружбе с Киркоровым. Она считает путиниста своим родственником.

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