Певица на днях заявила, что якобы общалась с "железным генералом" в 2023 году.

Популярный украинский певец, экс-участник группы DZIDZIO Юлик, он же Назарий Гук, высказался об артистке Светлане Лободе, которая долгое время жила в РФ, но после 2022 года оборвала связи со страной-агрессором. Исполнитель ответил, верит ли в заявления коллеги об общении с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным во время войны.

В интервью для издания "Фокус" опальная певица выдала, что в 2023 году у нее был разговор с Залужным, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании. Звезда утверждает, что они якобы обсуждали, на каком направлении фронта ей лучше выступить перед военными, а также спрашивала у "железного генерала" разрешения на это.

"В 23-м году, каждый раз возвращаясь в Украину, я старалась, по возможности, выступать для военных, отдельно ездила на передовую, в Херсонскую область, поддержать ребят и петь для них. С Залужным обсуждали куда еще стоит поехать, с его разрешения и согласия. Это была главная тема нашего разговора, больше не виделись", - сказала Лобода.

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В интервью для УНИАН Юлик отметил, что до конца не верит в правдоподобность слов певицы. По его мнению, подтвердить или опровергнуть это может только сам Валерий Федорович. Однако, добавил артист, со временем станет ясно, выдала ли Лобода это заявление ради пиара, или она действительно сделала это с добрыми намерениями.

"На самом деле, я думаю, что стоит обращаться за комментарием к самому генералу Залужному. Возможно, Лобода имеет какие-то реальные намерения и стремится помочь, и, если это так, мы должны это признать. Если же это просто попытка использовать имя генерала для собственной выгоды или пиара, то время покажет. Я убежден, что со временем станет понятно, действительно ли это была искренняя инициатива, или только стремление выглядеть лучше в глазах общественности. Война - это время, когда каждый должен действовать ради общего блага, а не в свою пользу. Если ее мотивы искренние, мы это увидим. А если нет - правда выйдет на поверхность", - убежден Юлик.

Напомним, ранее Юлик ответил, куда исчез певец Дзидзьо. В последнее время Михаил Хома (настоящее имя артиста) не появляется в информационном пространстве. Его экс-коллега рассказал, чем он сейчас занимается и почему редко выходит на связь.

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