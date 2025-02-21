Стало известно, куда исчез Дзидзьо

Об этом рассказал шоумен Юлик.

Известный украинский шоумен и певец Юлик, который ранее сотрудничал с Дзидзьо, рассказал, куда исчез Михаил Хома. Последнее время Дзидзьо не появляется в информационном пространстве.

По словам Юлика, Хома занимается благотворительностью и помогает украинской армии.

"Я не могу сказать, что Дзидзьо "исчез", он активно занимается благотворительными концертами. Он работает вместе с Александром Пономаревым, собирая средства на важные гуманитарные цели, и это большое дело. Знаете, сейчас каждое выступление - это не просто шоу, это реальная помощь, и те суммы, которые они собирают, действительно впечатляют", - сказал Юлик в интервью УНИАН.

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Он добавил, что часть репертуара Дзидзьо уменьшилась, но это связано с тем, что теперь он больше внимания уделяет благотворительным мероприятиям и поддержке наших военных.

"Миша всегда говорил, что на данный момент важно делать то, что надо. И, по моему мнению, его решение сосредоточиться на благотворительных концертах в условиях войны - это очень правильный шаг", - подытожил шоумен.

Напомним, Юлик в интервью УНИАН рассказал, как изменилась его жизнь за три года большой войны, как россияне подрались на его концерте, и как он спас человека от смерти.

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