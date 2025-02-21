Украинский певец Юлик в интервью УНИАН рассказал, как изменилась его жизнь за три года большой войны, как россияне подрались на его концерте, как он спас человека от смерти, и куда исчез Дзидзьо.

Последний раз мы с вами встречались на интервью в 2022 году. Как изменилась ваша жизнь за это время?

Изменения в моей жизни стали очень кардинальными, и это невозможно не заметить. В самом начале войны, когда все вокруг стало нестабильным и непредсказуемым, мы с командой активно занимались волонтерской работой. Мы распределяли помощь, занимались логистикой, поддерживали людей в прифронтовых зонах. Впоследствии, когда стало более понятно, как организовать помощь и как взаимодействовать с различными структурами, мы начали организовывать благотворительные концерты - не только в Украине, но и за рубежом. Это было очень важно, потому что каждое выступление не только поддерживало морально людей, но и позволяло собрать средства для армии.

Подсчитывая, мы с командой организовали более 300 таких концертов, и я могу сказать, что мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в эту борьбу. И мы его продолжаем делать.

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Конечно, война изменила нас всех. Все мы стали старше, хуже спим, больше переживаем, но и более сосредоточены на том, что надо делать. Война сделала людей сильнее, и в то же время более объединенными.

Чем вы занимаетесь почти три года войны?

Во время этих трех лет войны у меня не было ни одного месяца, когда бы я не выступал на концертах или не организовывал помощь для ВСУ. Можно сказать, что я был и есть постоянно в движении.Это были концерты для наших героев на передовой, в прифронтовых зонах, в поддержку пострадавших регионов, для гражданских, которые пережили страшные моменты. Каждое выступление - это было не только выступление артиста, это был еще и важный социальный жест. Кроме того, я продолжал писать новые песни для себя и для других артистов.

Некоторые артисты сбежали за границу, однако рассказывают о том, что помогают армии. Хотя никаких публикаций у них по этому поводу нет. Как вы относитесь к ним?

Это сложный вопрос. Понятно, что у каждого свои обстоятельства и причины для таких решений. Но я не могу скрыть, что лично испытываю определенное разочарование. Все эти люди имели большой потенциал влиять на ситуацию, могли бы активно поддерживать моральный дух нации.И хотя это их выбор, я считаю, что в самые тяжелые времена, когда страна нуждалась в поддержке, они должны были быть с нами. Это больно, ведь многие из них до того пользовались популярностью, которую давала Украина, и теперь просто исчезли.

И что больше всего разочаровывает, так это то, что из-за своего равнодушия они не сделали ни одного хотя бы морального вклада. Трудно ли им сейчас?Наверное да, ведь рано или поздно средства и возможности заканчиваются. Возможно, это их путь, но все же память об этом останется, и это точно не лучшая позиция в таких сложных обстоятельствах.

Что можете сказать об интервью Потапа Дудю? Вы смотрели?

Интервью Потапа было довольно резонансным, и я думаю, он сознательно направлял его на повышение собственного профиля. Но действительно ли оно принесло ему пользу в карьерном плане - это вопрос. Медиа в Украине взяли это интервью на первые полосы, оно создало определенный ажиотаж, и как результат - он смог снова заявить о себе.Я уверен, что этот шаг был сделан не случайно, ведь известные личности, как Потап, всегда ищут способы вернуть внимание к себе. И хотя многие люди выражают недовольство его словами, он точно достиг своего - снова стал центром обсуждения, к сожалению.

Сейчас и Лобода говорит, что у нее была встреча с Залужным. Как думаете, это правда или они просто прикрываются именем генерала?

На самом деле, я думаю, что стоит обращаться за комментарием к самому генералу Залужному. Возможно, Лобода имеет какие-то реальные намерения и стремится помочь, и, если это так, мы должны это признать. Если же это просто попытка использовать имя генерала для собственной выгоды или пиара, то время покажет.Я убежден, что со временем станет понятно, действительно ли это была искренняя инициатива, или только стремление выглядеть лучше в глазах общественности. Война - это время, когда каждый должен действовать ради общего блага, а не в свою пользу. Если ее мотивы искренние, мы это увидим. А если нет - правда выйдет на поверхность.

При каких условиях, по вашему мнению, Потап, Винник и другие могут вернуться в Украину?

Мое мнение по этому поводу таково: это будет сложно. Безусловно, они вернутся, но будет очень трудно восстановить ту популярность и поддержку, которую они имели до войны.Украинцы имеют свою память, и когда люди делают такой выбор - покидают страну во время войны - это имеет свои последствия. Они могут вернуться, но они уже не будут иметь ту же любовь и поддержку.

Ранее вы работали в команде Дзидзьо, где одним из участников был Лесик. Общаетесь ли вы? Что знаете о его болезни? Из-за чего у него произошла остановка сердца?

Да, я работал с Дзидзьо, и мы вместе много путешествовали, выступали на концертных площадках по всей Украине. Лесик был частью этой большой команды, мы были не просто коллегами, а как большая семья. Со временем, наши пути разошлись.

Относительно его болезни - это, конечно, стало большим шоком. Лесик пережил очень тяжелую ситуацию, когда остановилось сердце. Мне об этом сообщил мой звукорежиссер, который в тот вечер помогал на концерте Бучинской.Что стало причиной, точно не известно. Я держал в тот момент контакт с сыном Лесика - Олегом - и концертным директором Натальи Бучинской - Андреем. К счастью, и слава Богу, он смог выйти из этого. Слышал, что дважды сердце останавливалось, но он сильный человек и смог выйти из этого! Недавно кстати видел как Лесик пел на одном из концертов, и рад, что он вернулся в строй!

Кстати, а куда исчез Дзидзьо из информационного пространства?

Я не могу сказать, что Дзидзьо "исчез", он активно занимается благотворительными концертами. Он работает вместе с Александром Пономаревым, собирая средства на важные гуманитарные цели, и это большое дело.Знаете, сейчас каждое выступление - это не просто шоу, это реальная помощь, и те суммы, которые они собирают, действительно впечатляют.Возможно, часть его репертуара уменьшилась, но думаю, это связано с тем, что теперь больше внимания уделяется благотворительным мероприятиям и поддержке наших военных.Миша (Дзидзьо) всегда говорил, что на данный момент важно делать то, что надо. И, по моему мнению, его решение сосредоточиться на благотворительных концертах в условиях войны - это очень правильный шаг.

Как реагируете на то, что украинцы до сих пор выводят в топ чарты российскую музыку?

Это вопрос, который мне очень болит. Это просто гнев и разочарование. Я уже не раз дискутировал по этому поводу, и каждый раз меня шокируют такие факты.Я понимаю, что музыка - это очень сильное влияние на людей, но то, что до сих пор в Украине находятся люди, которые слушают российскую музыку, и тем самым поддерживают экономику врага, это просто непонятно.Я не понимаю, как можно, находясь в стране, переживающей такую трагедию, поддерживать ту культуру, которая это вызвала.Мы имеем прекрасную музыкальную сферу на разный вкус, множество талантов, которые нуждаются в поддержке. И когда люди слушают то, что будет финансировать армию агрессора, это просто абсурдно.Надеюсь, что скоро мы придем к осознанию важности этого вопроса, и все смогут понимать, что каждый клик - это не просто выбор песни, это поддержка экономики врага.

На одном из ваших концертов подрались россияне. Это был единичный случай? Как вы отреагировали?

Это был один из тех моментов, которые нам совсем не хочется вспоминать. Действительно, на двух концертах случились такие ситуации, когда люди из России решили устроить конфликт. Благодаря организаторам все удалось решить быстро. Украинцы на концертах всегда более воспитанные, более мудрые в таких ситуациях, и это важно.

Те россияне, которые приехали на концерт, просто пытались создать какой-то хаос, но мы не должны забывать, что мы здесь, чтобы поддержать боевой дух наших людей.Я не хочу заострять внимание на таких случаях, ведь они не должны мешать главному - мы собираем средства на помощь ВСУ и делаем свое дело. Наши концерты - это не просто выступления, это реальная поддержка для тех, кто ежедневно борется за нашу свободу.

Возникают ли у вас лично конфликты с россиянами?

Да, неоднократно, особенно в соцсетях, таких как TikTok. Но, честно говоря, я уже не обращаю на это внимание. Я просто посылаю таких людей туда, куда им и следует - за российским кораблем, потому что с ними не стоит вести никаких дискуссий.Я привык и уже не обращаю внимания на их провокации. Они могут писать что угодно, но я не позволяю им отвлекать меня от важного.

Добавлю, что из-за моих резких высказываний меня даже заблокировали в TikTok, где я имел большую аудиторию. Это был для меня определенный сигнал, что моя позиция действительно вызывает резонанс, но я не собираюсь менять свои взгляды. Я всегда буду на стороне правды и свободы.

Не секрет, что россияне используют фото или музыку украинских артистов в пропагандистских целях. Как бы вы отреагировали, если бы это произошло с вами?

Это для меня вопрос очень серьезный, потому что это касается моих моральных принципов. Моя песня "Зозуля" имела очень сильный и четкий месседж, и я очень удивился, когда увидел, как один из российских спикеров использовал ее как фоновую музыку для своих пропагандистских заявлений.Для меня это было настоящим шоком, и я сразу подавал жалобу. Слава Богу, это видео быстро заблокировали из-за нарушения авторских прав. Для меня это было не просто возмутительно, это был вопрос моей ответственности. Я не могу допустить, чтобы моя музыка поддерживала врага. Поэтому я всегда буду бороться за защиту своего творчества.

Как вы относитесь к тому, что некоторые артисты/публичные люди используют свою популярность для продвижения политических взглядов?

Тема политики в шоу-бизнесе всегда была достаточно чувствительной, и, как показывает опыт, далеко не все артисты умеют правильно пользоваться своей популярностью в таких вопросах.В моем понимании, люди, которые имеют большое влияние на аудиторию, должны быть очень осторожными, когда высказывают свои политические взгляды. Они могут вести за собой людей, и важно, чтобы их позиция была аргументированной и не разрушительной.Лично я считаю, что каждый должен быть на своем месте. Если артист хочет выражать свои политические взгляды, это его право, но это может привести к потере доверия определенной части аудитории. Люди сейчас больше не ведутся на политические манипуляции, и, по моим наблюдениям, такие случаи обычно не приносят успеха.

Я знаю, что в вашей жизни была ситуация, когда вы спасли человека. Расскажите об этом.

Да, это было в Испании несколько лет назад, во время одного из концертов. Мы с Андреем Залиско шли после саундчека, когда на набережной увидели, что человек попал в воду и тонет. Я не колебался ни секунды и побежал помогать.Это произошло очень быстро, я помог человеку выбраться из воды, и к счастью, он был жив, хотя и получил порезы на ногах от камней.Естественно, это был стрессовый момент, но важно, что все закончилось хорошо. Человек выжил и смог продолжить свою жизнь. Это была очень эмоциональная ситуация, но я рад, что смог помочь.

Давайте немножко поговорим о личном, ведь оно является неотъемлемой частью нашей жизни. Как изменились ваши отношения с женой за время большой войны?

Я считаю, что война значительно укрепила наши отношения. Сначала было много стресса, неопределенности, но со временем мы стали ближе.Мы оба переосмыслили многие вещи, поняли, что важно ценить каждый момент вместе. Война, как ни парадоксально, объединяет людей, ставит их перед выбором, что действительно важно.Моей жене очень сложно, ведь я часто еду на концерты, иногда в опасные регионы, но мы поддерживаем друг друга. Открытость, общие цели и взаимопонимание помогли нам остаться сильной командой.Мы научились вместе справляться с трудностями и, думаю, это дало нам многое. Ссор стало меньше, мы поняли, что в трудные моменты нужно быть вместе и поддерживать друг друга.

Как сейчас ваш 9-летний сын Давид воспринимает войну?

Денис в начале не совсем понимал, что происходит, ведь он был еще очень мал. Но со временем, когда он стал старше и начал видеть последствия войны собственными глазами, его понимание существенно изменилось.Ему больно видеть, как гибнут люди, как разрушаются города, и, конечно, он часто спрашивает о политических новостях, интересуется, где происходят взрывы, переживает за тех, кто пострадал от войны.Его детское сердце очень сочувствует тем, кто страдает. Это очень сложный процесс, когда ребенок вынужден взрослеть так быстро из-за этих страшных событий. Я стараюсь дать ему все необходимое для понимания ситуации, но, конечно, это очень тяжелый момент для нас, как родителей. Война забирает детство наших детей, и это самое болезненное.

Какие у вас планы на ближайшее время? В плане творчества, семьи...

В условиях войны очень сложно строить какие-то дальние планы, потому что каждый день приносит что-то новое, непредсказуемое. Мне кажется, что сейчас важно жить сегодняшним моментом. В частности, продолжаю работать, создавать новые песни, ведь музыка помогает держать дух и поддерживает людей, что очень важно сейчас.Кроме того, я даю много концертов, пытаясь внести свою долю в поддержку Вооруженных сил и украинцев. Что касается семьи - мы стараемся обеспечить максимальную поддержку сыну, давать ему все самое лучшее.Не знаю, что будет в будущем, но хочется верить, что после окончания войны сможем начать новый этап в жизни, возможно даже думать о пополнении в семье, хотя на данный момент говорить об этом сложно.