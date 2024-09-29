Он отметил, что не понимает молчаливую позицию артиста во время войны.

Украинский певец Назарий Гук, более известный по сценическому имени Юлик, резко высказался о возвращении Олега Винника в украинский шоу-бизнес.

Мужчина рассказал, что лично знаком с певцом, ведь они вместе участвовали в одном телевизионном проекте. Но после начала войны, когда Винник уехал за границу и публично не говорил о своей позиции, Юлик удивился такому поведению коллеги. Мужчина изменил о нем мнение в негативную сторону.

"Относительно его поступка: мне совершенно непонятна его логика. Он со своим фан-клубом мог бы сделать немало, однако этот шанс упустил. Это его выбор, осуждать или нет - решать вам. Я к такому решению отношусь негативно. Когда твоей стране нужна поддержка - ты, как артист, должен ее дать, а не сидеть и молчать. Попытки исправить ситуацию приравниваю к нулю, люди все знают и ты перед ними должен быть как перед зеркалом. Чистым, прозрачным и самое главное искренним", - отметил Юлик в интервью изданию Фокус.

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Что известно об Олеге Виннике после начала войны

Олег Винник выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения. Сейчас певец живет в Германии. Он утверждал, что уехал из-за лечения тяжелой болезни. Позже артист исчез из инфопространства и молчал о войне. Но только недавно Винник впервые вышел на связь и рассказал о выходе новой песни. Затем появилась информация, что он вернулся в Украину, но глава его фан-клуба опровергла эти слухи.

Напомним, ранее известный украинский певец Тарас Тополя высказался о беглом Виннике.

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