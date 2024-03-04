По ее словам, она потеряла ребенка из-за врачебной ошибки.

Звезда кулинарного проекта "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала, что 15 лет назад была беременна, но потеряла ребенка при родах.

По ее словам, она рожала в Ялте в клинике с платным отделением. В 11 вечера он приехала, врач проколола ей пузырь, после чего родовая деятельность закончилась. После этого, продолжила Лиза, врач начала давать ей таблетки для стимуляции.

"Когда я уже начала узнавать, что мне давали, то выяснилось, что это были таблетки для стимуляции, а врач говорила, что это витаминки. Такую таблетку можно выпить только одну за ночь, а она запихнула в меня четыре. Уже утром я начала рвать кровью", - поделилась Глинская в интервью Алине Доротюк.

Она добавила, что когда родовая деятельность возобновилась, врачи обнаружили, что пуповина обвила шею ребенка.

"Мне не сделали УЗИ, когда я только приехала, чтобы проверить, все ли хорошо. Чем больше я тужилась, тем сильнее душила ребенка. Я родила мертвого ребенка. У меня началось кровотечение, поэтому врачи надели мне кислородную маску", - говорит Лиза.

Позже в больницу к ней приехали родители. Они спрашивали у врачей, как ребеночек, однако те только отмахивались от вопросов и сказали, что сама Лиза при смерти.

После этой трагедии Глинской понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Она начала работать с психологом и делала это очень много лет.

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