Девушка находится уже на позднем сроке.

Победительница и экс-судья проекта "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская поделилась с поклонниками радостью - она вместе со своим супругом ждет первенца.

На своей странице в Instagram 41-летняя знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует уже с большим животиком. Вероятно, Глинская вот-вот родит.

Пол малыша она не раскрыла, как и не рассказала более детально о том, протекает ее беременность.

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Поклонники сразу же начали поздравлять Лизу. В комментариях они написали много лестных слов:

"Класс, поздравляю от чистого сердца"

"Невероятное фото, которое вдохновляет. Очень рада за вас"

"Вы невероятная"

Отметим, много лет назад Лиза Глинская уже была беременной. Однако из-за врачебной ошибки она родила мертвого младенца. В недавнем интервью девушка рассказала, что врачи остались безнаказанными.

К слову, сейчас Лиза Глинская замужем за Максимом Большаковым, у которого есть сын от предыдущих отношений. По словам кулинара, мальчик проводит половину времени с отцом и с ней, поэтому она называет себя мачехой.

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