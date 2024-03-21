Телеведущая Лилия Ребрик 15 марта в третий раз стала мамой. Она родила еще одну дочь, которую назвали Адель. А уже 19 марта мамочку с ребенком выписали из роддома.
Поддержать знаменитость в этот день пришли ее родные и друзья. Они собрались все вместе в роддоме и вручили Ребрик роскошные цветы и большого розового медведя.
На кадрах можно заметить супруга Лилии - Андрея Дикого, старших дочерей Диану и Полину, Анатолия Анатолича с женой Юлой и многих других.
Прошлую ночь маленькая Адель провела уже дома, в своей новой кроватке, которую родители подбирали для нее с любовью.
"Вчера был такой эмоциональный день: тебя встречали с весенними цветами, с улыбками, смехом. Тебе желали счастья и мира, а нам – терпения. И я уверена, все обязательно сбудется, ведь мы теперь – большая, дружная команда", – обратилась к малышке Ребрик.
Реакция сети
- "Боже, вы невероятные"
- "Какие вы красивые, обнимаем вас"
- "Трогательно до слез"
- "Искренние поздравления с рождением красавицы"
- "Смотрю на вас и радуюсь. Девочки рождаются от большой любви"
Напомним, ранее Лилия Ребрик показала фото с новорожденной дочерью.