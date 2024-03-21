Знаменитость довела до слез своих поклонников.

Телеведущая Лилия Ребрик 15 марта в третий раз стала мамой. Она родила еще одну дочь, которую назвали Адель. А уже 19 марта мамочку с ребенком выписали из роддома.

Поддержать знаменитость в этот день пришли ее родные и друзья. Они собрались все вместе в роддоме и вручили Ребрик роскошные цветы и большого розового медведя.

На кадрах можно заметить супруга Лилии - Андрея Дикого, старших дочерей Диану и Полину, Анатолия Анатолича с женой Юлой и многих других.

Видео дня

Прошлую ночь маленькая Адель провела уже дома, в своей новой кроватке, которую родители подбирали для нее с любовью.

"Вчера был такой эмоциональный день: тебя встречали с весенними цветами, с улыбками, смехом. Тебе желали счастья и мира, а нам – терпения. И я уверена, все обязательно сбудется, ведь мы теперь – большая, дружная команда", – обратилась к малышке Ребрик.

Реакция сети

"Боже, вы невероятные"

"Какие вы красивые, обнимаем вас"

"Трогательно до слез"

"Искренние поздравления с рождением красавицы"

"Смотрю на вас и радуюсь. Девочки рождаются от большой любви"

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала фото с новорожденной дочерью.

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