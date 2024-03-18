Малышка появилась на свет три дня назад.

15 марта телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками радостной новостью - она в третий раз стала мамой. Знаменитость родила дочь, которую назвала Адель.

Все это время вместе с ней находился ее супруг, хореограф Андрей Дикий. Мужчина поддерживал свою супругу, а затем не мог налюбоваться маленькой доченькой, которая сладко спала в своей кроватке еще в роддоме.

Ребрик на своей странице в Instagram опубликовала нежное видео с малышкой, на котором видно, как она прижимает ее к груди, а потом папа семейства целует ее.

Видео дня

"И пусть весь мир подождет", – лаконично подписала кадры телеведущая.

Также Лилия поблагодарила своих поклонников за поддержку и теплые поздравления с рождением ребенка.

"Так хорошо, это такое счастье. Спасибо, все прочту, пока не успеваю, потому что такое количество ваших поздравлений, но найду время и буду вдохновляться каждым вашим словом", – обратилась к аудитории артистка.

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала об особенностях третьей беременности.

Вас также могут заинтересовать новости: