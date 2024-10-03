Дизайнер говорит, что из-за болезни он нуждается в постоянном хирургическом вмешательстве.

Украинский дизайнер и режиссер, звезда шоу "Шанс" Алексей Залевский раскрыл подробности своего неизлечимого заболевания. Модельер рассказал о своем состоянии и операциях, которые его ожидают в ближайшее время.

Как известно, в начале 2024 года у Залевского диагностировали некроз костей. Вследствие этой болезни разрушается костная ткань и суставы и без хирургических вмешательств человек может остаться прикованным к постели.

По словам Алексея, он уже перенес первую операцию, средства на которую, кстати, ему помогли собрать украинцы. Тогда неравнодушные граждане прислали дизайнеру 14 тысяч евро. Звезде предстоит еще два хирургических вмешательства.

К сожалению, некроз - неизлечимая болезнь и операции потребуются режиссеру снова через несколько лет.

"Я сделал первую операцию и мне пересадили мой костный мозг. Еще должны сделать две операции. Заменяется один сустав, ты стабилизируешься, потом заменяется другой сустав. Эта болезнь до конца моей жизни. Этот сустав работает в среднем 5-8-10 лет. Через 5-8-10 лет мне эти два сустава надо постоянно менять. Если я проживу еще 10 лет, то мне снова придется оперироваться и менять", - поделился Залевский.

Знаменитость признался, что из-за болезни однажды оказался на грани жизни и смерти. Врачи боролись за жизнь дизайнера и он три дня провел под аппаратом искусственной вентиляции легких. Алексей говорит, что у врачей были неутешительные прогнозы:

Ты находишься в таком состоянии и психологическом, и физическом, что ты уже не понимаешь. Все время в аппарате, ты не можешь ни спать, ни быть в реальном мире. Потом мне врач сказал, что он не верил, что я выживу.

Напомним, ранее Алексей Залевский впервые рассказал о скандале с Натальей Могилевской. Он ответил, поддерживает ли сейчас связь с певицей.

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