Он может оказаться прикованным к постели.

Известный украинский режиссер Алексей Залевский сообщил о страшном диагнозе. Как сообщает YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", у Залевского некроз костей, который может привести к инвалидности.

По словам режиссера, врачи поставили ему такой диагноз еще полгода назад. Как оказалось, у него разрушение костной ткани с нарушением функции пораженного сустава. Если срочно не сделать операцию, то Залевский может оказаться прикованным к инвалидной коляске.

"Я бы не хотел спекулировать на этой теме, сейчас много военных, которым тоже нужна помощь. Потому и не хотел говорить об этом публично", - сказал Алексей.

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Он добавил, что операция стоит 14 тысяч евро. Этих денег у режиссера нет. Просить у близких и знакомых он тоже не хочет, потому что считает, что сейчас и так много людей, которым нужна помощь, в том числе и сборы для военных.

Реквизиты:

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PayPal: z@zalevskiy.com

Чем известен Алексей Залевский

Алексей Залевский – известный украинский дизайнер, режиссер и художник. В 1993 году он принял участие в фестивале "Артмода", после которого на свет появилась его первая коллекция.

Алексей Залевский часто получал награды и премии. В 1997 он впервые представил свою коллекцию на Украинской неделе моды.

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