Залевский ответил, поддерживает ли связь с певицей.

Известный украинский дизайнер и режиссер Алексей Залевский впервые рассказал о скандале с певицей Натальей Могилевской. Он ответил, общается ли с артисткой сейчас.

По словам режиссера, скандал между ним и исполнительницей произошел много лет назад, когда Алексей еще работал гримером. Словесная перепалка между звездами произошла во время их знакомства. Когда Залевский делал макияж певице, она капризничала. Знаменитость "набросилась" на тогда еще гримера и сказала, что он плохо делает свою работу.

"Она выиграла тогда только "Славянский базар" и приехала такая прима-королева. Для обложки какого-то журнала была такая идея, что Наташа сидит на рассвете на дороге. Я рисую ей глаза, а она: "Как вы красите, это ужасно, так не красят, так не модно, не актуально". А потом говорит, прошло несколько лет: "А ты был прав". Так мы с ней познакомились", - вспомнил дизайнер.

Некоторое время после той ситуации звезды не общались. Дружба между ними завязалась на проекте "Шанс", где Залевский помогал участникам создавать образы, а Могилевская была наставницей.

"Был период мы были очень дружными, мы ходили друг к другу в гости, ходили на Новый год, на празднования разные. А потом она как-то так резко все отключила и все", - поделился режиссер.

Алексей говорит, что сейчас они не поддерживают связь с давней подругой. Более того, Могилевская не появилась в жизни дизайнера даже тогда, когда у него диагностировали тяжелую болезнь. Как известно, у Залевского обнаружили некроз костей. По его словам, артистка не звонила и ни разу не интересовалась состоянием его здоровья.

Напомним, ранее Алексей Залевский рассказал о своей безработице во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: