Знаменитость поделилась архивными фото с девочкой.

Известная украинская ведущая Лидия Таран вышла на связь из-за границы и поделилась архивными фотографиями с дочерью Василисой. Телезвезда рассказала об особом празднике в их семье.

В своем Instagram знаменитость сообщила, что в субботу, 5 октября, ее дочь отмечала свой день рождения. Девушке исполнилось 17 лет. Поэтому, по случаю праздника журналистка решила публично поздравить Василису и посвятила ей трогательный пост в сети.

Таран опубликовала архивные фотографии с дочерью. На некоторых фото девочка была еще совсем маленькая, а также продемонстрировала, как выглядит Василиса сейчас.

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В подписи к кадрам Лидия отметила, что Василиса - это ее лучшая подруга. Ведущая призналась, что счастлива, что у нее есть рядом человек, с которым вместе они часто проводят много времени наедине и исследуют что-то новое.

"Родить себе подругу, радость, приключения и безграничную любовь - миссия выполнена 17 лет назад. Люблю тебя, моя Василинка - больше не ребенок", - написала телезвезда.

К слову, Василиса родилась в 2007 году, когда Таран состояла в браке с ведущим Андреем Доманским. Супруги развелись в 2010 году.

В начале полномасштабного вторжения ведущая решила переехать за границу. Вместе с дочерью они выехали во Францию. Там Василиса сейчас получает образование.

Напомним, ранее Лидия Таран рассказала, кем работает после выезда из Украины. Телезвезда также рассекретила, какое образование получила в Европе.

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