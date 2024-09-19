Известная украинская ведущая Лидия Таран, которая в начале полномасштабного вторжения выехала из Украины, рассказала, чем занимается за границей. Телезвезда рассекретила, какое образование получила в Европе.
Сегодня, 19 сентября, знаменитость отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 47 лет. По случаю праздника Лидия решила поделиться с подписчиками в Instagram подробностями своей зарубежной жизни.
В частности, она призналась, что ее жизнь очень изменилась. Таран переехала во Францию и за время пребывания там она получила второе образование. Телезвезда стала магистром по Стратегии коммуникаций. На днях украинка защитила диплом, темой которого, кстати, были украинские медиа.
"В день рождения надо фиксировать какие-то достижения, поборола двухлетнюю магистратуру по Стратегии коммуникаций, защитила диплом о "Деонтологии украинской журналистики и ее отношениях с властью во время войны" (отдельное спасибо французам, которые утвердили такую тему и на защите открыли для себя мир украинских медиа)", - рассказала журналистка.
Сейчас Таран даже за рубежом продолжает журналистскую деятельность. Во Франции она работает корреспондентом. Как отметила ведущая, в рамках своей работы она освещает франко-украинские события.
"Осветила бесчисленное количество франко-украинских событий в Париже, Страсбурге и других богатых французских селах (рабочий "камингаут" сделаю позже)", - добавила знаменитость.
К слову, в Европу Лидия выехала вместе с дочерью Василиной. Девочка учится в украинской школе дистанционно и планирует поступить во французский лицей.
Напомним, ранее Лидия Таран показала 16-летнюю дочь и рассказала о ее успехах в учебе за рубежом.