Хлывнюк поставил на место всех хейтеров.

Солист группы "Бумбокс" недавно дал благотворительный концерт за границей, за что ему "прилетело" от поклонников. Его захейтили за то, что он уехал с "нуля" на концерт.

Артист и военный ВСУ не стал молчать. Он резко ответил на все упреки на своей странице в Facebook.

Во-первых, он подтвердил, что сейчас вместе с группой "Бумбокс" находится в европейском туре. По его словам, все проходит хорошо, несмотря на небольшие проблемы с голосом из-за отсутствия практики последние месяцы.

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Что касается его службы и концертов во время нее Хлывнюк сказал следующее:

"Отвечаю на два популярных вопроса: "Что же это за служба такая, если его выпускают?" и "Пока наши ребята там - он поет". Итак: микрофон – действенное средство борьбы, знаю, потому что другие средства тоже использую. Служба – людям Украины, а не себе классному. На второй вопрос профессиональный ответ могут дать те, с кем имею честь взаимодействовать на фронте и те, кого группа и фонд обеспечивают за счет таких благотворительных туров. Спасибо за доверие и каждую копейку в корзину борьбы добра со злом! Честь!" - написал артист.

Отметим, Андрей Хлывнюк вступил в ВСУ в начале полномасштабного российского вторжения. Все это время от отважно защищает нашу страну на фронте. Более того, он получал боевое ранение. К счастью, сейчас с ним все хорошо.

Напомним, девушка на концерте "Бумбокса" поразила поступком для брата, который "на нуле".

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