Она позаботилась о том, чтобы он тоже "присутствовал" на концерте любимой группы.

Недавно состоялся концерт украинской группы "Бумбокс". Пока солист Андрей Хлывнюк исполнял свои хиты на сцене, его все время снимала одна из зрительниц.

Другая девушка, которая стояла рядом с ней, заметила, что она не просто снимает видео, а ведет онлайн-трансляцию для военного. Это видео быстро разлетелось по сети.

После того, как Екатерина Авраменко поделилась этим роликом в Instagram, на него откликнулась сама героиня. Она рассказала, что показывала концерт по видеоосвязи своему брату, который сейчас находится "на нуле".

По словам девушки, она хотела, чтобы они вместе пошли на концерт любимой группы, но из-за войны в Украине они не могут этого сделать.

Как отреагировали пользователи сети

"Искренне желаю им совсем скоро вместе сходить на концерт любимой группы"

"До мурашек по всему телу"

"Никогда не ходил на такие концерты, но такой поступок - это мощно"

"Каждый раз, когда вижу такое, хочется плакать. Спасибо вам"

Напомним, ранее во время концерта YAKTAK двое военнослужащих сделали предложение своим возлюбленным.

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