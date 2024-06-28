Старший сын Харчишина родился в отношениях с первой женой.

Фронтмен группы "Друга ріка", известный певец Валерий Харчишин признался, что был дважды женат. Он рассказал, почему решил жениться в довольно раннем возрасте.

Выяснилось, что первый брак исполнитель заключил в 20 лет. На тот момент они с любимой уже жили вместе и музыкант понимал, что не мог не повести девушку под венец. После женитьбы избранница родила Харчишину первенца, которому сейчас уже 25 лет и он служит в рядах ВСУ. По словам Валерия, его первый брак длился около 6 лет, а потом супруги развелись.

"Это хороший человек, она воспитала хорошего сына. До определенного периода он жил с ней, потом, когда он стал немножко взрослее, он начал жить со мной. С его мамой я был женат, я женился в 20 лет. Я поступил достойно, мне было стыдно перед ее мамой. Я был у них в квартире, я там проживал. Я решил, что теперь я должен жениться, что это правильно. Мы поженились, потом она забеременела. Мне хотелось быть взрослым, я считал, что это взрослый поступок. Мы прожили вместе лет пять или шесть. Это было очень давно", - поделился артист.

При этом исполнитель не раскрывает, кем была его первая избранница. Дмитрий сначала жил с мамой, как рассказал музыкант, а потом переехал к звездному папе. Там парень жил уже с новой женой Харчишина Юлией, с которой певец развелся в 2022 году.

"Старший сын - это не общий сын с Юлией. Но мы жили вместе, в одном доме - я, трое детей и Юлия", - отметил артист.

К слову, в браке с Юлией Валерий прожил 13 лет. У них родилось двое общих сыновей.

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына.

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