У артиста есть новая возлюбленная.

Украинский артист, солист группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал, что расстался со своей супругой Юлией, с которой состоял в официальном браке с 2009 года.

По словам артиста, они расстались еще до войны. Тогда же он переехал в новый дом, где живет со своей новой возлюбленной, имя которой он, увы, не назвал.

"К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда оно меняется вне зависимости от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел/имею другие отношения", - написал Харчишин.

При этом он добавил, что после войны начнет восстанавливать дом под Гостомелем, который ранее разрушили оккупанты. В том доме жили его дети со своей матерью. Несмотря на развод, он сделает все возможное для того, чтобы у его детей было жилье.

Отметим, Валерий и Юлия официально состояли в браке с 2009 года. Они воспитывают троих сыновей.

Напомним, ранее Харчишин не сдержал слезы, говоря о сыне, которого не видел два месяца.

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