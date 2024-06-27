Певец рассказал, какие симптомы присущи редкому заболеванию.

Известный украинский певец, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о страшном диагнозе своего 16-летнего сына Евгения. Артист назвал симптомы неизлечимого заболевания и объяснил, как живет с трагедией в семье.

Уже много лет исполнитель борется с болезнью сына. Мальчик страдает нейропсихическим расстройством, его поведение неконтролируемое и никакие препараты, и врачебные методы не помогают. Харчишин признается, что уже привык к состоянию Жени, но сначала ему было сложно признать, что сын изменился.

Валерий добавил, что заболевание у мальчика - приобретенное. Его могли вызвать различные инфекции, или хирургические вмешательства. Он не знает, сможет ли сын когда-то вылечиться, ведь болезнь до сих пор не изучена полностью:

Ребенок уходит от тебя ментально, и вчера он был тем, каким ты помнишь, каким он рос у тебя на глазах, а сегодня он приходит другой. Это не лечится. Это не аутизм. Это нейропсихиатрия. Это одно из заболеваний, которое начали диагностировать в 2010 году. Это другие нейропсихиатрические заболевания ребенка. В конце концов, у тебя там синдром Туретта. Плюс признаки острого психоза, плюс биполярное расстройство, плюс синдром дефицита внимания, плюс мании какие-то, даже шизоидного типа. Он может не спать сутки, потом заснуть в день. Он может просто кричать в течение нескольких часов. Она очень агрессивная и динамично развивается эта болезнь.

Харчишин говорит, что они с женой Юлией надеялись, что после подросткового возраста болезнь может измениться. То есть, гормональные изменения подтолкнут к выздоровлению. Однако так не произошло. Едва сдерживая слезы музыкант добавил, что заболевание Евгения - это худшее, что он переживал в жизни.

"Ты должен готовиться к тому, что он будет таким всю свою жизнь, другим. Я не имею права этого говорить, но я знаю, что такое смерть. Я терял много людей, и близких людей, очень близких. Я вам скажу, что пережить смерть близкого человека, взрослого человека, это гораздо легче, чем пережить болезнь сына, когда он становится другим", - поделился Валерий.

Как известно, певец был в браке с женой Юлией 13 лет. Они воспитывают троих сыновей, но уже отдельно, потому что супруги развелись в 2022 году.

Напомним, ранее Валерий Харчишин ответил, общается ли с детьми после развода.

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