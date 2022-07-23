Андрей Хлывнюк с первых дней после полномасштабного вторжения РФ защищает нашу страну.

Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк у себя в Instagram-блоге показал фронтовое фото. Он опубликовал снимок, сделанный на заднем сидении автомобиля. Там Андрей позирует в военной форме. В коротком описании он пожелал всем доброго утра.

Также он опубликовал снимок, сделанный со своим побратимом. Его лица не видно.

"Вы все еще хотите украсть холодильник? Тогда мы идем к вам", - написал музыкант.

Отметим, с тех пор, когда Хлывнюк пошел служить, он уже попадал под обстрел. В результате получил осколочное ранение лица и провел какое-то время в госпитале. Осколок ему достали, вот только избавиться от него артист не спешит. Ранее музыкант поделился, сохранил себе обломок российской мины, от которой получил ранение - хочет сделать из него кулон и продать на аукционе.

Напомним, трек Pink Floyd с вокалом Андрея Хлывнюка "Hey Hey Rise Up" возглавил мировые хит-парады.

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