Музыкант сохранил себе обломок российской мины, от которой получил ранение.

Украинский музыкант Андрей Хлывнюк, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину встал на защиту родной страны, ранее получил осколочное ранение лица и даже провел некоторое время в госпитале.

Обломок российской мины исполнитель оставил себе - хочет сделать из него кулон и продать на аукционе. Об этом Хлывнюк рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я специально положил его в карман, чтобы я его не выбросил. Я думал иногда, чтобы выбросить его к чертям. Думаю сделать из него кулон и выставить на аукцион. Это обломок российской мины, кажется, 120-миллиметровой, которой пытались "денацифицировать" меня лично", - сказал Андрей.

Напомним, трек Pink Floyd с вокалом Андрея Хлывнюка "Hey Hey Rise Up" возглавил мировые хит-парады.

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