Ведущая рассекретила, кем является ее избранник.

Известная украинская ведущая, звезда шоу "Хто зверху" 36-летняя Леся Никитюк закрутила новый роман. Знаменитость впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни и показала любимого.

Уже несколько дней подряд телезвезда подогревала интерес поклонников, публикуя загадочные фотографии с мужчиной. На кадрах она появлялась в объятиях нового бойфренда, но не подтверждала, что ее сердце занято. Также на фото не было видно лица мужчины, поэтому было не понятно, кем является этот загадочный избранник знаменитости.

Сегодня Никитюк решила "раскрыть все карты" и впервые "впустить" подписчиков в свою личную жизнь. Звезда опубликовала фотографию в своем Instagram, которой подтвердила все слухи о ее возможном романе с младшим на 9 лет мужчиной. На камеру она позировала вместе со своим возлюбленным.

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Пара сделала селфи, на котором мужчина нежно целовал Лесю. Более того, ведущая даже рассекретила, что ее избранник, - это украинский защитник, который служит в ВСУ, 28-летний Дмитрий Бабчук.

В подписи к снимку знаменитость поблагодарила поклонников за поздравления и отметила, что готова рассказать о своих отношениях и больше ничего не скрывать.

"Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = (Никитюк оставила смайлик в форме сердечка - УНИАН). P.S. Спасибо всем за теплые слова и пожелания! Директ уже разорван", - написала Леся.

В комментариях звезду поздравили ее коллеги и поклонники. Они пожелали паре счастья и засыпали их комплиментами:

"Вы очень замечательная пара"

"Кайф, Лесюня. Замечательные!"

"Наконец-то мы дождались"

"Теперь уже не холостячка! Горько молодым", - Григорий Решетник

"Леся, счастливы за вас"

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой. Она поделилась фотографией в купальнике.

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