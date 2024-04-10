Звезда опубликовала фото в купальнике.

Известная украинская телеведущая проектов "Хто зверху" и "Є питання" Леся Никитюк показала фотографию в купальнике. Звезда похвасталась своей спортивной фигурой.

Никитюк на своей странице в Instagram опубликовала откровенную фотографию. На ней телеведущая одета в открытый купальник черного цвета. Леся продемонстрировала результат своих постоянных тренировок в спортивном зале. Роскошная фигура знаменитости ошеломила фанов.

Телеведущая лаконично подписала свою "историю", где указала, что начала пляжный сезон в родном Хмельницком.

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"Хмельницкий. Сезон открыла", - написала Леся Никитюк.

Как известно, ранее Леся в прошлом профессионально занималась плаванием, а сейчас посещает силовые тренировки, занятия по боксу и аэробике.

До этого Никитюк опубликовала несколько снимков из родного города. Она показала свою племянницу и их совместную прогулку на природе. В описании к фото звезда указала: "Мой Хмельницкий, мое место силы".

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, свободно ли ее сердце.

Также мы писали о том, что Леся Никитюк на съемках шоу неожиданно встретила "бывшего". Их встреча была очень теплой.

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