Поклонники также отметили, что телеведущая подписана на него.

Избранника известной украинской ведущей Леси Никитюк рассекретили в сети.

Пока сама звезда подогревает слухи вокруг нового романа и даже делится пикантным кадром с полуобнаженным мужчиной и не показывает его лицо, внимательные поклонники уже идентифицировали его личность. Как сообщает Telegram-канал "Скандал", на фото в объятиях с Лесей позирует Дмитрий Бабчук. Его снимки с подобной татуировкой на спине нашли в сети.

"Леся подписана на его страницу в Instagram, судя по профилю мужчины, его зовут Дмитрий и он называет себя пенсионером Вооруженных Сил Украины. Также в шапке профиля указано, что он инфлюнсер и на него подписаны блогер Игорь Лачен, военный Давид Химик и фотографы Константин и Влада Либеровы", - отмечает Telegram-канал "Скандал".

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Действительно ли Никитюк встречается с Дмитрием - неизвестно. К слову, сама телеведущая пока не комментировала официально эту информацию и продолжает дальше держать в секрете свой роман.

Напомним, ранее Леся Никитюк впервые показала бывшего и рассказала, чем он занимался.

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