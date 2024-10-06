Избранника известной украинской ведущей Леси Никитюк рассекретили в сети.
Пока сама звезда подогревает слухи вокруг нового романа и даже делится пикантным кадром с полуобнаженным мужчиной и не показывает его лицо, внимательные поклонники уже идентифицировали его личность. Как сообщает Telegram-канал "Скандал", на фото в объятиях с Лесей позирует Дмитрий Бабчук. Его снимки с подобной татуировкой на спине нашли в сети.
"Леся подписана на его страницу в Instagram, судя по профилю мужчины, его зовут Дмитрий и он называет себя пенсионером Вооруженных Сил Украины. Также в шапке профиля указано, что он инфлюнсер и на него подписаны блогер Игорь Лачен, военный Давид Химик и фотографы Константин и Влада Либеровы", - отмечает Telegram-канал "Скандал".
Действительно ли Никитюк встречается с Дмитрием - неизвестно. К слову, сама телеведущая пока не комментировала официально эту информацию и продолжает дальше держать в секрете свой роман.
Напомним, ранее Леся Никитюк впервые показала бывшего и рассказала, чем он занимался.