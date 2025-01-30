Ведущая поделилась, что сейчас она старается посвящать себя родным, а не только работе, как это было в последние годы.

Известная украинская ведущая, звезда шоу "Хто зверху?", "Є питання" Леся Никитюк на днях озадачила сеть признанием. Знаменитость объявила, что покидает пост ведущей на проекте "Хто зверху?" в подписи к ролику, в котором показала бэкстейдж со съемок шоу. Позже телезвезда удалила подпись и в соцсетях отметила, что планирует уйти из программы, но не знает, когда это точно произойдет.

На этот раз народная любимица в комментарии для "ЖВЛ Представляет" прокомментировала новость, но снова не стала раскрывать все карты. Как известно, Никитюк еще с 2018 года работала на "Хто зверху?". Она сотрудничала с Сергеем Притулой, а затем Богданом Шелудяком и стала единственной ведущей, которая такое длительное время вела это шоу.

По словам Леси, долгие годы у нее был своеобразный марафон, во время которого она откладывала личную жизнь на потом и посвящала всю себя карьере. У женщины просто не оставалось времени на отношения. Она не могла найти баланс между работой и личной жизнью.

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С началом большой войны ее взгляды изменились. Она поняла, что не должна откладывать жизнь на потом и лучше сосредоточиться на себе. Вероятно, это и повлияло на ее решение взять паузу и посвятить время себе, а затем, и уйти из "Хто зверху?".

"Это был такой забег в 10 лет. Я не справлялась, не могла найти баланс, но эта страшная полномасштабная война показала, что мы должны жить здесь и сейчас, заботиться о себе и своем эмоциональном состоянии, о тех, кто рядом, чтобы был кто-то рядом", - сказала знаменитость.

Сейчас в личной жизни Леси все наладилось. Она состоит в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком, который уже даже сделал предложение избраннице. На фоне увольнения звезды в сети распространили слухи, что она беременна и планирует уйти в декрет. Позже инсайдеры подтвердили новость и отметили, что Никитюк действительно скоро станет мамой.

Напомним, ранее Леся Никитюк очаровала новым снимком с женихом-воином на девять лет младше. Парочка показалась на фотографии в нежных объятиях.

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