Влюбленные в очередной раз порадовали сеть семейным контентом.

Популярная украинская ведущая, известная по шоу "Є питання", "Хто зверху", а также актриса Леся Никитюк поделилась новым романтическим снимком со своим 29-летним избранником. Парочка показалась на фотографии в нежных объятиях.

Новый кадр знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. В последнее время 37-летняя звезде все чаще радует поклонников романтическим контентом и не скрывает подробности личной жизни. На этот раз она показала снимок, на котором предстала спиной к камере, пока ее возлюбленный - военный Дмитрий Бабчук - фотографировал их.

Парочка позировала на камеру в нежных объятиях. Телезвезда показалась на фото в футболке, вероятно, жениха, на которой был изображен трезубец. А мужчина был одет в привычной для себя одежде - военной форме.

Видео дня

Кстати, на фото Никитюк отметила очень романтическую и милую деталь. В частности, фотография любимой всегда рядом с Бабчуком. Он носит маленький снимок Леси в чехле своего телефона.

К слову, впервые о романе военного и ведущей стало известно в октябре прошлого года. Именно тогда знаменитость начала активно делиться кадрами с загадочным мужчиной, на которых не было видно его лица.

Наконец, когда в сети начали проводить настоящие расследования и выяснять, кто же этот бойфренд Леси, она сама раскрыла своего возлюбленного, которым оказался Бабчук. После признания пара не стесняется демонстрировать чувства на публике. А в январе этого года стало известно, что пара обручилась. Дмитрий сделал предложение избраннице в горах.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, как выглядела до того, как стала популярной. Знаменитость порадовала поклонников архивным фото и рассказала, когда оно было сделано.

Вас также могут заинтересовать новости: