Леся Никитюк покидает шоу 'Хто зверху?'

Она сделала заявление в своем блоге.

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила, что уже давно задумывается о том, чтобы покинуть проект "Хто зверху?" По ее словам, она не устала от ТВ, просто все имеет свойство меняться.

"Все меняется, меняются люди возле тебя, меняешься ты, меняются твои цели и желания. Я не хочу играть с вашими чувствами, потому что шоу "Хто зверху?" до сих пор имеет самые высокие рейтинги. Оно веселое, доброе, динамичное и очень красивое. Но с каждым годом жизнь и обстоятельства подводят меня к решению покинуть шоу. Я не знаю, когда это случится, но это непременно случится", - поделилась своими мыслями Никитюк.

Стоит отметить, что такое заявление она сделала после того, как ее возлюбленный-военный сделал ей предложение руки и сердца.

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Блогер и сплетник Богдан Беспалов рассказал, что "котята" принесли ему новости о том, что Никитюк, вероятно, беременна.

"Леся Ивановна покидает "Хто зверху?". Котята говорят, что уже готовится к пополнению в семействе... Знаете, верю в философию, что если рядом именно твоя половинка – зарождается крутой тандем и вы растете и процветаете, если же не твоя, то летишь в пропасть. Так что наблюдаем..." - написал Беспалов.

Напомним, ранее Леся Никитюк очаровала новым снимком с женихом-воином на девять лет моложе.

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