Леся Никитюк беременна первенцем, - СМИ

Сообщается, что сама знаменитость пока скрывает это.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно объявила о помолвке со своим возлюбленным-воином и сообщила, что уходит из программы "Хто зверху?", беременна первенцем.

Слухи о ее беременности начали распространяться еще на прошлой неделе, когда Никитюк сообщила, что ведет последний сезон проекта "Хто зверху?", ведущей которого была шесть лет.

Источники сайта ТСН подтвердили эту информацию. По их словам, знаменитость действительно ждет пополнения в семье.

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При этом сама Никитюк пока никак не комментирует эти новости. Ее возлюбленный Дмитрий Бабчук тоже молчит по этому поводу.

Интересно, что о новом романе с Бабчуком Леся сообщила относительно недавно. Она опубликовала несколько фотографий с военным.

Позже она показала помолвочное кольцо. Как оказалось, Дмитрий сделал ей предложение в Карпатах. Будет ли пара отмечает масштабную свадьбу - неизвестно.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала романтическое утро с любимым-военным. Телеведущая приготовила любимому вкусный завтрак.

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