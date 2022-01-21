В прошлом году лауреаткой премии стала украинская исполнительница Аlyona Аlyona.

Украинская певица Алина Паш получила музыкальную премию ЕС Music Moves Europe Awards 2022.

Об этом сообщает Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине.

"Церемония награждения состоялась сегодня вечером, 20 января, во время одного из ключевых событий музыкальной индустрии – фестиваля-шоукейса ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене, Нидерланды", - говорится в сообщении.

Читайте такжеAlyona Alyona, Юлия Санина, Артем Пивоваров и ONUKA выпустили клип на саундтрек комедии "Лучшие Выходные"Другими победителями Music Moves Europe Awards 2022 стали Denise Chaila (Ирландия), Дeva (Венгрия), Meskerem Mees (Бельгия), Mezerk (Франция) и Blanks (Нидерланды).

Каждый из пяти победителей получил по 10 000 евро.

В прошлом году лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards 2021 стала украинская исполнительница Аlyona Аlyona.

Напомним, ранее Общественный вещатель обнародовал длинный список участников Нацотбора на Евровидение-2022, которое в этом году пройдет в итальянском Турине. В частности, среди них: Алина Паш, LAUD и WELLBOY.

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