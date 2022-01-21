Украинская певица Алина Паш получила музыкальную премию ЕС Music Moves Europe Awards 2022.
Об этом сообщает Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине.
"Церемония награждения состоялась сегодня вечером, 20 января, во время одного из ключевых событий музыкальной индустрии – фестиваля-шоукейса ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене, Нидерланды", - говорится в сообщении.
Читайте такжеAlyona Alyona, Юлия Санина, Артем Пивоваров и ONUKA выпустили клип на саундтрек комедии "Лучшие Выходные"Другими победителями Music Moves Europe Awards 2022 стали Denise Chaila (Ирландия), Дeva (Венгрия), Meskerem Mees (Бельгия), Mezerk (Франция) и Blanks (Нидерланды).
Каждый из пяти победителей получил по 10 000 евро.
В прошлом году лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards 2021 стала украинская исполнительница Аlyona Аlyona.
Напомним, ранее Общественный вещатель обнародовал длинный список участников Нацотбора на Евровидение-2022, которое в этом году пройдет в итальянском Турине. В частности, среди них: Алина Паш, LAUD и WELLBOY.