Оля Полякова возмутилась почерком дочери, считая его слишком мелким.

Известная украинская певица Оля Полякова удивила домашними кадрами со своей младшей дочкой Алисой.

Так, девочка, которой скоро исполнится 10, делала уроки, а мама наблюдала за процессом. Соответствующие кадры Полякова опубликовала в story Instagram.

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Полякова возмутилась почерком дочери, считая его слишком мелким.

"Я хотела показать размер букв и размер почерка, которым пишет Алиса... Я хочу у нее спросить: "Алиса, а учительница, что, должна лупой увеличивать все это?", - прокомментировала звездная мама, показывая тетрадку дочери.

Алиса при этом отметила, что она "пишет уже побольше" и подтвердила, что это работа учителей разбираться в ее почерке.

"Не, ну а что, а кто сказал, что учитель это легкая работа - вот усложнение", - дерзко ответила дочь Поляковой, что рассмешило звезду.

Отметим, что дочери Поляковой, Мария и Алиса, учатся в одной из элитных государственных гимназий Киева с углубленным изучением французского языка. Официально обучение в ней бесплатное.

Ранее Полякова рассказала о вредных привычках старшей дочери Маши.

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Автор: Виктория Гордиенко