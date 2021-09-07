О смерти Краснова стало известно сегодня, 7 сентября.

Сегодня, 7 августа, стало известно о смерти известного художника Бориса Краснова, который работал с Аллой Пугачёвой, Филиппом Киркоровым, Валерием Леонтьевым, Ларисой Долиной и другими российскими и зарубежными артистами.

Многие артисты уже выразили свои соболезнования. В стороне не остался и украинский телеведущий Дмитрий Гордон. Он опубликовал в своем инста-блоге архивное фото с Красновым и написал: "Боря Краснов умер. Кошмар. Светлая память!"

Пользователи сети также присоединились к Гордону и высказали в комментариях свои соболезнования: "И эта эпоха уходит", "Красивый был мужчина и какой художник. Помним, скорбим", "Очень жаль".

Читайте такжеУмер близкий человек Аллы Пугачевой: "Прощай, мой дорогой"

Напомним, на смерть Бориса Краснова также отреагировала и Алла Пугачева.

"Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе", - написала Примадонна.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич