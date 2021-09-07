Алла Пугачева потеряла друга.

Российская звезда Алла Пугачева опубликовала в своем инста-блоге пост, в котором сообщила о смерти своего близкого друга, художника Бориса Краснова.

"Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе", - написала Примадонна.

Пользователи сети высказали в комментариях свои соболезнования.

"Очень жалко, такой молодой и очень талантливый был человек. Царство небесное и светлая память", "Очень жаль", - пишут фаны.

Отметим, 7 сентября в Москве скончался художник-постановщик Борис Краснов. Ему было всего 60 лет. Он работал с Аллой Пугачёвой, Филиппом Киркоровым, Валерием Леонтьевым, Ларисой Долиной и другими российскими и зарубежными артистами.

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Автор: Диана Могилевич