Награду решили присудить, чтобы отметить роль королевы в борьбе с пандемией.

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от премии "Старушка года" английского журнала The Oldie, поскольку "чувствует себя слишком молодой для этой награды". К слову, монарху в апреле исполнилось 95 лет.

Об отказе королевы сообщил председатель премии Джайлс Брандрес на сайте журнала.

Награду решили присудить Елизавете II, чтобы отметить ее роль в борьбе с пандемией, а также поздравить с предстоящим платиновым юбилеем: в июне 2022 года будет отмечаться 70-летие восшествия королевы на престол.

"Ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя", – заявили представители Елизаветы II в ответ на присуждение награды.

На протяжении 29 лет журнал вручает премии "тем, кто внес особый вклад в общественную жизнь".

Читайте такжеМеган Маркл устроила публичный спор с принцем Гарри - СМИСтоит отметить, что в 2011 году журнал The Oldie вручил награду "Супруг года" мужу Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филипу, который умер в апреле этого года в возрасте 99 лет.

На днях Елизавета II угодила в скандал: британский королевский двор, отправляя письмо во временно оккупированный Севастополь, "признал" его российским.

А еще раньше королева Великобритании впервые появилась на публике с тростью.

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Автор: Катерина Шварц