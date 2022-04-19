Актер вспомнил фильм "Груз 200".

Украинский актер Константин Войтенко записал видеообращение к российским женщинам. Данное видео он выложил на своей странице в Instagram.

Войтенко вспомнил в своем обращении фильм "Груз 200", и показал кадр, где тело российского солдата (жениха главной героини) привезли и бросили ей в постель.

Актер, обращаясь к россиянкам, которые разрешают своим мужьям насиловать украинок, грабить и убивать, убедил, что скоро их ждет такая же участь, как в пророческом фильме.

"Война скоро закончится нашей победой и позорным проигрышем вашей армии. И одна из проблем, с которой мы столкнемся это куда же девать трупы ваших мужей. Потому что ваши, те, которые своих не бросают, доказывают обратное, кого-то сжигают в мобильном крематории, а кого-то оставляют гнить в нашей земле, – сказал Войтенко.

"Так что, невесты ждите, скоро вам женихов привезут!", - резюмировал актер в своем видеообращении.

Напомним, Кондратюк сравнил российскую культуру с порнографией. Еще с 2014 года телеведущий выступал за то, что культура не существует вне политики, поэтому нужно отказаться от всех культурных продуктов РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: