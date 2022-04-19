Еще с 2014 года телеведущий выступал за то, что культура не существует вне политики.

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказался о том, что делать с российской культурой после войны. По его словам, ему часто задают этот вопрос, и позиция Кондратюка в этих вопросах последние более чем 8 лет однозначна.

Свое мнение продюсер написал на странице в Facebook.

Экс-телеведущий шоу "Караоке на Майдане" считает, что после агрессии РФ на Донбассе, а затем после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля этого года о российской культуре следует забыть навсегда.

"Снова мне в телеэфире задают вопрос: что делать с "русской культурой/литературой" в Украине после войны? Мой ответ (с марта 2014 года): забыть навсегда! Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно. Украинская культура оказалась на порядок более гуманистической и прогрессивной, чем русская! Российская литература в Украине (эстрада, кино, театр) должна быть только для собственного интимного использования граждан. Как порнография: вы имеете право смотреть/слушать/изучать, но государство к этому не должно иметь никакого отношения. Скажем "нет" культуре агрессора!", - призвал Игорь Кондратюк.

Напомним, Оля Полякова подсказала Марченко, к кому нужно было обратиться за помощью.

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