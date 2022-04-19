Дмитрий Быков выразил гордость за украинцев.

Российский писатель Дмитрий Быков заявил, что пока Украина становится сильной и независимой страной, Россия все свои силы направляет на вражду и ненависть.

"На моих глазах рождается великая страна, и это не Россия. Мне мучительно обидно, с одной стороны, а с другой – я ужасно ими (украинцами, - УНИАН) горд", – сказал Быков в эфире программы "Воздух".

Писатель добавил, что ему стыдно за то, что россияне устроили геноцид украинского народа.

Кроме того, Быков отметил, что сейчас Украину поддерживает весь мир. Он уверен, что Нобелевскую премию по литературе в этом году получит именно автор из нашей страны. Среди главных претендентов он назвал Сергея Жадана и Александра Кабанова.

Отметим, в марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры Быков выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму. Спустя пять лет Быков подчеркнул, что считает присоединение Крыма неправильным шагом и даже трагедией, подчёркивая, что аналогичная трагедия произошла и в Донбассе.

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