Кондратюк считает, что каждый человек сам делает свой выбор.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк в интервью Славе Демину высказал свое мнение относительно поступка певца Олега Винника. Во-первых, он сказал, что не смотрел его первое большое интервью с начала войны. Во-вторых, Кондратюк считает, что уехать из Украины - это личный выбор каждого человека.

"Он до войны уехал за границу, это его выбор. Каждый зритель знает, что сказать об этом выборе. Один может сказать, что это не по-мужски, другой скажет "А что он может, кроме того как петь?"" - сказал продюсер.

К слову, Кондратюк рассказал историю, которая приключилась лично с ним в начале войны, когда он убегал от российских ракет и бомб во Львов. По его словам, его семью остановили на блокпосту и военные спросили, куда они едут.

Тогда Кондратюк честно признался, что они убегают от войны, потому что сам он не готов брать в руки оружие. Хотя он понимал, что может произойти и такое, что ему все же придется отправиться на фронт.

"Военный говорит мне: "Давайте без крайностей". Я умею воевать, вы умеете делать телевизионные программы, я этого делать не умею. Мораль какая? Едьте во Львов, а если дойдет и до Львова, то уезжайте за границу. Я говорю ему, что это же не по-мужски. А он отвечает: "Вот мы победим, а все, кто делал телевидение, программы, пели и танцевали умрут. И что мы будем делать? Смотреть российское телевидение"", - пересказал разговор с военным Кондратюк.

Он добавил, что если человек боится войны и убегает от нее, то нужно обратиться к психиатру. Однако он отметил, что бегство - это позорно с точки зрения защитников Украины, которые сейчас находятся в окопах.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия и за что он живет.

Вас также могут заинтересовать новости: