Инцидент произошел во время концерта для военных.

Музыкант и воин ВСУ Коля Серга рассказал об одном неприятном случае, произошедшем в Дружковке. Во время концерта для военных он вступил в конфликт с пророссийски настроенной бабушкой.

Женщина набросилась на Сергу с обвинениями в том, что он н*цист и раскритиковала его коломыйку об оккупантах. Бабушка, поддерживающая Россию, заявила, что Дружковка - это якобы не Украина и послала "Культурный десант" на родину.

"Из-за вас одни проблемы. Е***ые американцы вас купили. Я ей говорю: "Так вы же сами материтесь". Она отвечает: "Это я у вас научилась. Н*цисты, валите в свою Украину. Здесь вам не Украина". Я понимаю, что конфликтная ситуация. Я говорю: "Слушайте, у меня для вас есть подарок – афробандеровец Мирослав Кувалдин", – вспомнил артист YouTube-канале "Грунт".

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Кувалдин поддержал Сергу и пошутил о своем происхождении. Известно, что отец Кувалдина родом из Нигерии, а свою маму он называет м*скалькой. Он заявил, что ему приятно думать о том, что "50 лет назад н**ры е**ли м**калей".

"Он говорит: "Слушайте, меня зовут Мирослав Джонович Кувалдин. У меня мама – м**калька. И это единственная порядочная м**калька, которую я знаю. А отец у меня из Нигерии. Как мне приятно думать, что для моего рождения 50 лет назад, н**ры е**ли м**калей", - вспомнил слова Кувалдина Серга.

Напомним, ранее Коля Серга назвал певицу, которая отказалась выступать на фронте.

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