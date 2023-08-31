По его словам, эту артистку сковывает страх.

Украинский музыкант и военный Коля Серга в начале полномасштабного российского вторжения организовал "Культурный десант", в рамках которого знаменитости ездят на фронт, в госпиталь, в воинские части с концертами.

К "Культурному десанту" присоединились рэпер Ярмак, музыканты Саша Чемеров и Мирослав Кувалдин, поэт Павел Вышебаба, а также Миша Крупин, Даниэль Салем, Светлана Тарабарова и многие другие.

А вот украинская певица Тина Кароль, как выяснилось, отказывается от участия. Об этом рассказал Серга на YouTube-канале "Грунт".

По его словам, Тина несколько раз обещала приехать на фронт, но за день до поездки "съезжала".

"Кто-то просто обещал и не приезжал. Тина Кароль, например. Она за день постоянно съезжала, отказывалась. Ну, ей страшно было. И я понимаю, что у нее находились какие-то причины, но базовая – просто страх. Может, она к госпиталам присоединится", – сказал Коля.

Он добавил, что многие звезды боятся, особенно те, которые большую часть времени проводят за границей. Поэтому он понимает, что даже лучше то, что они не ездят с "Культурным десантом", потому что тогда было бы больше проблем.

"Вообще люди, которые находятся за границей, они приезжают – и им страшно. И этот страх очень иррационален. Он где-то преувеличен и сковывающий. И ты понимаешь, что даже если взять такого человека с собой, то больше будет проблем там, на месте", – добавил Серга.

Напомним, Тина Кароль расплакалась на концерте в Киеве.

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