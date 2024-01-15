Он сказал, что такая компания его вдохновляет.

Украинский певец и военный Коля Серга побывал на Запорожском направлении и сделал фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

В кадре они позируют в "пикселе", широко улыбаясь. Серга стоит по центру и обнимает Шапталу и Залужного, а последний положил руку на плечо Коли.

"Я не знаю, что может вдохновить больше, чем встреча с Валерием Федоровичем Залужным и Сергеем Александровичем Шапталой на позициях наших воинов Запорожского направления. Если у кого-то возникло ощущение, что в описании к фото я немного гипорболизирую, то посмотрите на мое лицо на фото. Такое подделать невозможно", - подписал фото Серга.

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Как отреагировали пользователи сети

"Коля, ты молодец. Держись, герой"

"Брат, ты лучший"

"Спасибо вам всем за позицию и труд"

"Это фото вдохновляет и нас! Завидую вам"

"Неожиданно довольное лицо сразу же привлекло внимание"

"Поздравляю, Николай! Это большая честь"

Напомним, ранее Коля Серга раскрыл секрет легкого перехода на украинский язык.

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