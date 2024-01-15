Украинский певец и военный Коля Серга побывал на Запорожском направлении и сделал фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.
В кадре они позируют в "пикселе", широко улыбаясь. Серга стоит по центру и обнимает Шапталу и Залужного, а последний положил руку на плечо Коли.
"Я не знаю, что может вдохновить больше, чем встреча с Валерием Федоровичем Залужным и Сергеем Александровичем Шапталой на позициях наших воинов Запорожского направления. Если у кого-то возникло ощущение, что в описании к фото я немного гипорболизирую, то посмотрите на мое лицо на фото. Такое подделать невозможно", - подписал фото Серга.
Как отреагировали пользователи сети
- "Коля, ты молодец. Держись, герой"
- "Брат, ты лучший"
- "Спасибо вам всем за позицию и труд"
- "Это фото вдохновляет и нас! Завидую вам"
- "Неожиданно довольное лицо сразу же привлекло внимание"
- "Поздравляю, Николай! Это большая честь"
Напомним, ранее Коля Серга раскрыл секрет легкого перехода на украинский язык.