Музыкант отметил, что ему пришлось пройти через личностные трансформации.

Известный украинский Коля Серга, который возглавляет "Культурный десант", рассказал, как ему удалось перейти на украинский язык. Артист признался, что после начала полномасштабного вторжения претерпел личностные трансформации.

По его словам, решение перейти на украинский язык было моментальным и бескомпромиссным.

"У меня появилась Украина. До этого я себя считал гражданином мира, постоянно путешествовал, не мог определиться, где я хочу жить. В Лос-Анджелес ездил учиться – хотел там остаться сначала. А тут я понял, что у меня есть страна, у меня есть люди, без которых я не хочу быть. Мне даже не хочется никуда уезжать за границу. Я даже после победы не хочу никуда. Может, куда-то и съезжу, но буду думать, когда я уже вернусь. Это, наверное, о любви. Об отношении к своей стране", – рассказал певец в интервью для YouTube-канала "Розмова".

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Он отметил, что это одна из фундаментальных его трансформаций, на основе которой начали появляться новые убеждения, ценности и нарративы. Серга всю свою жизнь разговаривал на русском языке и не видел в этом проблемы, но сейчас он полностью отказался от языка агрессора.

"Языковая трансформация далась сложно с точки зрения работы над этим, но она мне далась четко как решение. Я пришел сразу. То есть не было такого, что в понедельник я общаюсь на украинском, во вторник снова на русском. Нет, я сказал себе: "Все, я перехожу на украинский язык". Я ходил бекал-мекал. Я делал это для того, чтобы чувствовать неполноценность свою в выражении своих мыслей. И именно это побудило меня больше читать, работать с интонациями, расширять свой словарный запас. Но само решение было моментальным", – утверждает артист.

В то же время он не скрывает, что процесс был достаточно сложным, дискомфорт возникает до сих пор во время написания стихов.

Ранее УНИАН писал, что музыкант и воин ВСУ Коля Серга рассказал, куда именно он планирует отправиться после того, как Укриана победит в войне.

По его словам, сначала он посетит деоккупированные территории, ведь у него есть опыт работы на культурном фронте. Серга считает это своим долгом.

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